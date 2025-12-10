なにわ男子の西畑大吾が連続ドラマ単独初主演を務め、細田善彦と向井理が共演する『マトリと狂犬』が、2026年1月20日よりTBS／MBSドラマイズム枠で放送されることが決定した。 参考：向井理、『舟を編む』は納得のキャスティング“善人”と“悪人”を演じ分けられる幅広さ 本作は、『カバチタレ！』や『極悪がんぼ』などの田島隆が原作、マサシが漫画を担当し、2021年より『ヤングチャンピオン』（秋田書店）で連載されて