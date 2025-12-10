UEFAチャンピオンズリーグ 25/26のリーグフェーズ第6節 アタランタとチェルシーの試合が、12月10日05:00にゲヴィス・スタジアムにて行われた。 アタランタはアデモラ・ルックマン（FW）、ジャンルカ・スカマッカ（FW）、シャルル・デケテラーレ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するチェルシーはジョアン・ペドロ（FW）、ジェイミー・バイノー