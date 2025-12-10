UEFAチャンピオンズリーグ 25/26のリーグフェーズ第6節 サンジロワーズとマルセイユの試合が、12月10日05:00にロット・パークにて行われた。 サンジロワーズはケビン・ロドリゲス（FW）、ラウール・フロルツ（FW）、ロブ・スクーフス（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するマルセイユはイゴール・パイシャオン（FW）、ピエールエ