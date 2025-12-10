ソニーは12月19日、フルサイズミラーレス一眼カメラ α7シリーズの第5世代「α7 V」を発売する。価格はオープンで、標準ズームレンズ「FE 28-70mm F3.5-5.6 OSS II」が付いたズームレンズキットは2026年春以降、レンズ単品は2月13日の発売を予定している。●画像処理エンジンにAIをプラス 被写体の追従性能を向上 さかのぼって撮影する便利機能も搭載新製品は、新開発の有効約3300万画素 フルサイズ部分積層型Exmor RS（エクス