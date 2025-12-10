現地時間12月９日に開催されたチャンピオンズリーグ（CL）のリーグフェーズ第６節で、遠藤航が所属する13位のリバプールが、昨季準優勝の４位インテルと敵地サン・シーロで対戦した。公式戦15試合で４勝２分け９敗と不振のうえ、サラーの指揮官批判で激震が走っているリバプールは、その大エースに加え、コンディション不良の遠藤やガクポらが招集外となった。そのレッズは18分、ジョーンズとフラーフェンベルフが立て続けに