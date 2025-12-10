現地12月９日に開催されたチャンピオンズリーグのリーグフェーズ第６節で、堂安律を擁するフランクフルトが敵地カンプ・ノウでバルセロナと対戦した。堂安が先発したフランクフルトは、立ち上がりからボールを握られる展開が続く。10分にはラフィーニャの折り返しに反応したレバンドフスキにダイレクトでネットを揺らされるも、オフサイドの判定に救われる。すると21分にワンチャンスをものにして先制に成功。カウンターから