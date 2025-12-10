【その他の画像・動画等を元記事で観る】 なにわ男子の西畑大吾が、2026年1月20日放送スタートのMBS/TBSドラマイズム枠『マトリと狂犬』で連続ドラマ単独初主演を務めることが決定。コメントが公開された。 ■マトリと警察のダブルスパイを演じる西畑大吾 『カバチタレ！』『極悪がんぼ』など数々のヒット作を生み出した田島隆の原作で、漫画はマサシが担当し、麻薬の怖さと裏社会のリアルを描いた話題のコミックス『マト