●一日天気は安定。日中は風も穏やかで過ごしやすい陽気●あす11日(木)は天気下り坂。洗濯物は日ざしたっぷりのきょう10日(水)のうちに＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 昨夜もすっきりと晴れて、放射冷却の働きが非常に強くなりました。きょう10日(水)6時30分の気温です。きょう10日(水)も山間部を中心に0度を下回る厳しい寒さとなっています。これから外に出る方は、マフラーや手袋などを準備して寒さ対策をしっかりと行いましょう