7人組グループ・なにわ男子の西畑大吾が、MBS・TBSドラマイズム枠にて来年1月20日からスタートする『マトリと狂犬』で連続ドラマ単独初主演を務めることが決定した。西畑は元役者から薬物の売人へと転落した梅沢恭之介役に起用。役作りのために金髪に変貌したポスタービジュアルも公開された。お笑い芸人でもある品川ヒロシ監督のもと、細田善彦、向井理が共演する。【写真】カッコイイ…！金髪＆ジャージ姿で登場する西畑大吾