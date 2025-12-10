“元大手航空会社CA”として知られるタレントの橘和奈が、『ヤンマガWeb』（講談社）の新シリーズ「働くお姉さん」に初登場する。タレントとして活動する前に社会人として働いていた女性たちの姿を切り取る同企画で、橘はキャビンアテンダント当時の空気感をまとった姿を初披露する。【別カット】衝撃美ボディを披露した“元大手航空会社CA”橘和奈橘は大手航空会社で客室乗務員として勤務した経歴を持ち、社会人として身につ