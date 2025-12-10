【Roadto甲子園ボウル】12月の陽光が激闘を勝ち抜いた両雄を祝福していた。1日の甲子園ボウル記者会見。決戦の地には、史上初めて関西の2校が顔をそろえた。連覇を狙う立命大も、2年ぶりの関学大も、学生日本一を争う舞台の常連。緊張感の中にも、勝手を知ったる落ち着きがあった。立命大が1994年にリーグ初優勝して以来、「関立」は常にライバルとして頂点を競ってきた。ただ、フットボールへのアプローチはまるで違う。