8日23時15分頃、青森県で最大震度6強を観測した地震を受けて、気象庁は運用開始後初の「北海道三陸沖後発地震注意情報」を発表した。地震に対する警戒が強まる中、もしもの時のための備えとしてどのような準備をすればいいのか。弁護士の三輪記子氏とともに考える。【映像】震度6強の青森、道路陥没現場の様子（実際の映像）気象庁などは今後1週間、特別な備えとして、すぐに逃げられる体制の維持、そして非常持ち出し品の常時