愛知県一宮市で５月、妊娠９か月の女性（３１）が車にはねられて死亡し、事故後に生まれた長女が意識不明となっている事故を受け、同県議会で、事故などで死傷した胎児も被害者と認めるよう訴える意見書が可決される見通しとなった。国に対し、法改正に向けた議論を求める内容。刑法で胎児は「人」とみなされておらず、可決されれば全国初という。事故では研谷（とぎたに）沙也香さんが後ろから来た車にはねられて死亡した。約