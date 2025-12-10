福岡を拠点に全国で活動するアイドルグループ「LinQ」が、2026年1月14日に新デジタルシングル「ならね」をリリースすることが決定した。♪「さよならね」その言葉の後に何が続いてる？――と歌い出す新曲は、「さよならね」という言葉に秘めた本音と希望を、繊細かつ前向きに描き出したエモーショナルな楽曲。終わりではなく、"物語の続き"を信じて歩み出す気持ちを歌に乗せた。「変わっていく関係も、揺れる気持ちも、全部ひ