【キーウ共同】ウクライナのゼレンスキー大統領は9日、オンラインで記者会見し、安全確保に向け欧米の協力が得られるという条件で、今後60〜90日以内の大統領選を含む選挙実施が可能と表明した。ゼレンスキー氏が、戒厳令下での大統領選実施に言及したのは初めてとみられる。自身が出馬するかどうかには触れなかった。戒厳令下にある現在のウクライナでは法律上、選挙が実施できない。このため、ゼレンスキー氏は、最高会議（