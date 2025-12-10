WOWOWとドコモが運営する映像配信サービス「Lemino」で26年2月15日に放送・配信がスタートする、織田裕二（57）主演の連続ドラマ「北方謙三水滸伝」（全7話）に、佐藤浩市（65）が友情出演、松雪泰子（53）が特別出演することが9日、分かった。佐藤は、宋国の帝（みかど）を守る禁軍の武術師範を務める武術の達人ながら、腐れ切った権力の策略によって、あらぬ反乱の疑いをかけられ、追われる身となった、武を極めた孤高の師・王