小野の変顔に石井が大爆笑冷たい雨が降る中、大きな傘の下で談笑している２人……。小野花梨（27）と石井杏奈（27）である。２人は、現在放送中のドラマ『小さい頃は、神様がいて』（フジテレビ系）に出演中だ。「同ドラマは“離婚を前提とした家族”を中心に、３階建てのレトロマンションに住む３家族の物語。小野と石井は、いつか２人でキッチンカーを持ち、開業するのが夢という同棲カップル、樋口奈央（小野）と高村志保（石井