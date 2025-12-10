兵庫県北部に位置する豊岡市といえば「城崎温泉」。志賀直哉を始めとした多くの文人墨客が訪れた温泉地の誕生秘話を「城崎温泉観光協会」の担当者に聞きました。城崎温泉・「一の湯」前（画像提供：城崎温泉観光協会）☆☆☆☆城崎温泉の周辺には「山陰海岸ユネスコ世界ジオパーク」として認定されている景観が広がり、海・山・高原・川など、四季を通じて様々な自然を感じられるといいます。また、近海で捕れた海産物（松葉蟹