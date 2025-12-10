（C）田島隆・マサシ（秋田書店）／「マトリと狂犬」製作委員会・MBS 西畑大吾、細田善彦、向井理らが出演する、MBS/TBSドラマイズム枠『マトリと狂犬 ―路地裏の男達―』が、1月20日から放送スタートする。『マトリと狂犬 −路地裏の男達−』（秋田書店「ヤングチャンピオン」連載）は、『カバチタレ！』『極悪がんぼ』など数々のヒット作を生み出した田島隆の原作で、漫画はマサシが担当し、2021 年より「ヤング