俳優の佐藤浩市（６５）と女優の松雪泰子（５３）が、ＷＯＷＯＷの連続ドラマ「北方謙三水滸伝」（来年２月１５日、放送・配信スタート）に出演することが９日、分かった。北宋末期（１２世紀初頭）の中国を舞台にした壮大な歴史小説を織田裕二（５７）の主演でドラマ化。佐藤は宋の皇帝直属軍の武術師範を務める王進役を演じ、「裏切りや信頼など色々なものが交錯する中で、漢（おとこ）が描かれているところを楽しんでいた