なにわ男子・西畑大吾（２８）が、１月２０日スタートのＴＢＳ系連続ドラマ「マトリと狂犬」（ＭＢＳ制作、火曜・深夜０時５９分）で連ドラ単独初主演することが９日、分かった。演じるのは、元役者だったものの暴力沙汰で転落した人生を送る薬物の売人。薬を売った男が殺された事件をきっかけに、麻薬取締官と警察のスパイになり、闇を暴いていく。西畑はオファーに「『え！？ヤクの売人役ですって！？』。まさか自分にそ