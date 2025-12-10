２３年の第５回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）で準優勝だった米国のマーク・デラロサ監督が９日（日本時間１０日）、米フロリダ州オーランドで行われているウィンターミーティングで取材に応じ、侍ジャパンとの名勝負再現に期待を込めた。この日、フィリーズと５年総額１億５０００万ドル（役２３５億円）で残留契約に合意した直後に、米国代表入りを表明したシュワバーを筆頭にスミス（ドジャース）、ヘンダー