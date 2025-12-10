おととい夜に大きな地震があった青森県八戸市なども含め、北日本ではけさ、雪となっているところがあります。きょうは北日本を中心に冬型の気圧配置が続いていますが、高気圧が張り出してくるため、次第に雪の範囲は狭くなり、天気は回復に向かうでしょう。北陸はきょうは雨が中心。こちらも次第に範囲は狭くなってきますが、新潟など、夜にかけて雨が残るところもありそうです。一方、西日本や太平洋側は朝から晴れるところが多く