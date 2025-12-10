なにわ男子の西畑大吾（28）が、MBS・TBS系「マトリと狂犬」（26年1月20日スタート）で連続ドラマ単独初主演を務めることが9日、分かった。麻薬の怖さと裏社会のリアルを描いた人気漫画を、品川庄司の品川ヒロシ監督（53）で実写化。向井理（43）細田善彦（37）も出演する。西畑は元役者から薬物の売人へと転落し、“マトリと警察のダブルスパイ”となる梅沢恭之介を演じる。アウトローな役どころのオファーには驚きも大きかった