きょう・１０日（水）は、太平洋側では穏やかな晴天が続くでしょう。西日本から東日本は高気圧に緩やかに覆われる見込みです。西日本は広い範囲で、東日本は太平洋側を中心に青空が広がるでしょう。北陸や東北は気圧の谷が通過するため日中は曇りやすく、雨や雪の降る所がありますが、夜は晴れる所が多くなりそうです。北海道は日本海側で断続的に雪が降り、太平洋側は晴れるでしょう。地震の揺れが大きかった北日本の太平洋側は、