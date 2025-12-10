俳優の大竹しのぶさん（68）が、主演舞台のイベントに登場。先日行われた息子の結婚式でのエピソードを明かしました。先日、息子の二千翔（にちか）さんの結婚式に出席した大竹さん。結婚式では、元夫の明石家さんまさん（70）が、ジミー大西さん（61）と一緒に挨拶したそうで「乾杯の挨拶みたいなのをしてもらって。“何でそんなところでするの？”って聞いたら “場を和ませるためにした” って言ったんですけど、和みすぎました