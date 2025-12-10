◆第１８回カペラＳ・Ｇ３（１２月１４日、中山・ダート１２００メートル）＝９日、栗東トレセン交流重賞３連勝中のヤマニンチェルキ（牡３歳、栗東・中村直也厩舎、父フォーウィールドライブ）がＪＲＡ重賞に初挑戦する。中村調教師は「簡単な条件ではないと思っています」と、試金石の一戦ととらえる。ポイントのひとつが芝スタート。８着と崩れた新馬戦（京都・ダート１４００メートル）、天保山Ｓ（阪神・ダート１４００メ