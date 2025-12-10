【ニューヨーク＝木瀬武】９日のニューヨーク株式市場で、ダウ平均株価（３０種）の終値は前日比１７９・０３ドル安の４万７５６０・２９ドルだった。２営業日連続の値下がり。米連邦準備理事会（ＦＲＢ）は９、１０日に開く連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）で追加利下げに踏み切るとみられている。市場はパウエル議長が１０日の会見で何を発言するかに注目しており、投資家の様子見姿勢が強く方向感に欠ける展開だった。ＩＴ