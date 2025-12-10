【ニューヨーク共同】9日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は続落し、前日比179.03ドル安の4万7560.29ドルで取引を終えた。米連邦準備制度理事会（FRB）が来年以降の利下げについて慎重な姿勢を示すとの見方が広がり、投資家が警戒感を強めて売り注文が優勢となった。FRBは10日に連邦公開市場委員会（FOMC）の結果を発表する。市場では、FRBが今回は利下げを決めたとしても、根強いインフレを背景に今後の利下げには