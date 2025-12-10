北海道外で唯一の直営カフェ「イシヤ日本橋」に、冬だけの特別な新作スイーツが登場しました。今年のテーマは、大人の甘さを引き立てる「オランジュショコラ」。ほろ苦いオレンジと濃厚なショコラの組み合わせで、寒い季節にぴったりの奥深い味わいに仕上がっています。パンケーキ、パフェ、ラテと三種のラインアップで登場し、心をときめかせる濃厚ながら爽やかなご褒美スイーツを楽しめます♪ 冬だけの