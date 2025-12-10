プロ野球・ソフトバンクは9日、現役ドラフトで佐藤直樹選手が楽天へ移籍すると発表しました。佐藤選手はJR西日本から2019年のドラフト1位でソフトバンクに入団した27歳。プロ6年目の今季は自己最多の104試合に出場し、打率.239、5本塁打、18打点、10盗塁などいずれもキャリアハイの成績を残していました。佐藤選手は球団を通じて「新天地で気持ちを入れ替えて頑張りたいという前向きな思いです。(中略)ホークスは本当に良い人たち