SNSや動画サイトに、飲食店での迷惑行為を撮影した動画を自らアップロードするケースが後を絶ちません。2023年には大手回転寿司チェーンが、店内の湯飲みや醤油さしを舐めまわす動画をSNSに投稿した客の少年を相手取って、約6700万円の損害賠償を求めた訴訟を起こしました。この事件はのちに和解が成立しましたが、類似の事例はその後も後を絶ちません。【写真】スシローで客の手がブラリ……「気持ち悪い…迷惑」仲間内でウケを狙