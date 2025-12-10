7日に開催されたイベント「『AI＋交通運輸』上海リリース2025」で、上海の交通強国・テクノロジーイノベーション建設の成果が発表されたほか、多数の重要な措置の実施が同時に始まることが明らかになった。中央テレビニュースが伝えた。地域での協同やインフラの下支えに関して、今回のイベントでは重要な進展が発表された。上海市・江蘇省スマートコネクテッドカーテスト・応用のコネクティビティが実現し、地域産業の協同と自動