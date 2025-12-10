「マクドナルド」は、12月17日（水）から、冬の風物詩「グラコロ」史上初となる第2弾商品として、「トロ旨タルタル＆デミグラコロ」を全国の店舗で発売する。【写真】ソースたっぷり！「トロ旨タルタル＆デミグラコロ」詳細■トリュフ香る濃厚バーガー今回登場する「トロ旨タルタル＆デミグラコロ」は、「グラコロ」に、濃厚なデミソースとパルメザンチーズのコクやトリュフの芳醇な香りが特長のタルタルソースを合わせた、