米大リーグのフィリーズが、同球団からフリーエージェント（FA）になっていた指名打者シュワバーと5年総額1億5千万ドル（約235億5千万円）で再契約に合意したと9日、メジャー公式サイトが伝えた。通算340本塁打を誇る左打者。今季はドジャースの大谷に1本差の56本でリーグ本塁打王を獲得するなど打率2割4分、132打点をマークした。フィリーズのトムソン監督はウインターミーティング開催中のフロリダ州オーランドで9日、取材に