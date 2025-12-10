MLSカップの優勝トロフィーを持つマイアミのメッシ（左）と共同オーナーのベッカム氏＝米フォートローダーデール（ゲッティ＝共同）【ニューヨーク共同】サッカーの米プロリーグMLSは9日、王者を決めるMLSカップを初制覇したマイアミに所属するアルゼンチン代表FWメッシがシーズン最優秀選手（MVP）に選ばれたと発表した。リーグ史上初の2年連続受賞。38歳のメッシは今季レギュラーシーズン28試合に出場し、ともにリーグ最多の