アメリカのトランプ大統領の支持率が、政権の物価高騰対策などを背景に1カ月半ぶりに上昇に転じました。ロイター通信と調査会社のイプソスは、12月3日から8日にかけてアメリカ国内の4434人の成人を対象にインターネットで世論調査を行いました。その結果、トランプ大統領の支持率は41％と11月の前回の調査から3ポイント上昇しました。支持率が上昇に転じたのは2025年10月の調査以来です。これに伴い、不支持率は3ポイント低下し57