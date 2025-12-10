女優・田中みな実（３９）の大胆デザインの衣装にネットはくぎ付けになった。７日放送のＴＢＳ系「日曜日の初耳学」（日曜・後１０時）にゲスト出演。フリー転身時に朝の帯番組の司会を目指したがかなわなかったことや、ＴＢＳ時代の同期・江藤愛アナへの劣等感など、赤裸々に語りつくした。ネットは、アシンメトリーになったみな実の衣装に注目。右肩がオフショルダーになっており、肌見せ具合が絶妙だ。「田中みな実さんの