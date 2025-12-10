NY株式9日（NY時間16:20）（日本時間06:20） ダウ平均47560.29（-179.03-0.38%） S＆P5006840.51（-6.00-0.09%） ナスダック23576.49（+30.59+0.13%） CME日経平均先物51040（大証終比：+190+0.37%） きょうのＮＹ株式市場、ダウ平均は続落。中盤までプラス圏で推移していたものの、中盤に下げに転じている。半面、ナスダックは下げて始まったものの、小幅高に転じた。 トランプ大統