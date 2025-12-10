米国債利回り（NY時間16:25）（日本時間06:25） 米2年債 3.611（+0.036） 米10年債4.184（+0.020） 米30年債4.808（+0.006） 期待インフレ率2.271（+0.001） ※期待インフレ率は10年債で算出 きょうのＮＹ債券市場で米１０年債利回りは上昇。序盤は下げて始まったものの、この日発表の米求人件数が予想を上回ったことで、利回りは上昇に転じた。一方、米求人件数は採用の落ち込みと解雇の増加が目立っており、