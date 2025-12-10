ドル円、１５７円付近まで上げ幅拡大利下げペースの減速を示唆するのではとの声も＝ＮＹ為替概況 きょうのＮＹ為替市場、ドル円は上向きの流れを持続し、１５７円付近まで上げ幅を拡大。根強い円安の流れがドル円を下支えしている。本日の上げで２１日線を回復しており、１６０円に向けて明日以降の動きが注目される。 この日発表の１０月の米求人件数は予想を大きく上回ったこともドル円を押し上げ。ただし、増