本日12月10日（水）の『かまいガチ』は、好評企画「キレ王決定戦」の第2弾が放送。普段は優しいイメージのある“ナメられ芸人”たちが集結し、本当はキレたら怖い一面があることをトーナメント形式の大会で見せつける。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！今回参戦する“ナメられ芸人”は、山内健司（かまいたち）を筆頭に、アタック西本（ジェラードン）、ジャンボたかお（レインボー）、和田まんじゅう（ネルソンズ）の4人