2007年の開館以来、多くの人が訪れている人気施設「鉄道博物館」。鉄道ファンや子ども連れのファミリーはもちろん、三世代で来館する人も多いという、小さな子どもから高齢の人まで楽しめる国内最大級の鉄道ミュージアムです。「興味があるけれどもまだ足を運んだことがない」「子どもと1日遊べるおすすめスポットを知りたい！」という人へ。鉄道博物館へのアクセス情報からおもな見どころ、ランチ情報やおすすめ休憩スポットまで