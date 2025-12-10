１０日の東京株式市場は主力株を中心に強弱拮抗の地合いとなり、日経平均株価は前日終値近辺で一進一退の展開が予想される。前日の欧州株市場では高安まちまちの展開だったが、ここにきてドイツの主要株価指数であるＤＡＸの戻り足が顕著でサイコロジカルラインは１０勝２敗となり、この日は約１カ月ぶりの高値をつけた。防衛大手ラインメタルやドイツ銀など銀行株に買いが向かい全体を押し上げた。他方、フランスのＣＡＣ４０は