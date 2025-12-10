【欧州CLリーグフェーズ第6節】(アリアンツ・アレーナ)バイエルン 3-1(前半0-0)スポルティング<得点者>[バ]セルジュ・ニャブリ(65分)、レナート・カール(69分)、ヨナタン・ター(77分)[ス]オウンゴール(54分)<警告>[バ]ヨシュア・キミッヒ(71分)、コンラッド・ライマー(90分+4)[ス]モルテン・ヒュルマンド(71分)観衆:75,000人└17歳カールが欧州CL3戦連発!! バイエルンがスポルティングに逆転勝利、終盤に日本人対決も