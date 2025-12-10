[12.9 欧州CLリーグフェーズ第6節 バイエルン 3-1 スポルティング]UEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)は9日、リーグフェーズ第6節を各地で行い、バイエルン(ドイツ)がスポルティング(ポルトガル)を2-1で破った。後半の立ち上がりに先制点を献上したが、同20分からのわずか4分間で逆転。17歳のMFレナート・カールが第3節クラブ・ブルージュ戦(◯4-0)、前節アーセナル戦(●1-3)に続いて出場3試合連続ゴールを挙げ、これが決勝点とな