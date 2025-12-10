[12.9 ACLEリーグステージ第6節 町田 3-1 蔚山HD Gスタ]FC町田ゼルビアの主将を務めるDF昌子源は今季、J1リーグ戦全38試合にフルタイム出場したほか、カップ戦もAFCチャンピオンズリーグエリート(ACLE)を含む計12試合に出場し、クラブ史上初のアジア挑戦、初タイトルとなる天皇杯制覇を成し遂げた歴史的シーズンを中心となって支えた。欠場したのは天皇杯の2〜3回戦の2試合のみ。今季の52試合中50試合に出場し、そのうち49試合