[12.9 ACLEリーグステージ第6節 町田 3-1 蔚山HD Gスタ]FC町田ゼルビアは9日、年内最終戦となったAFCチャンピオンズリーグエリート(ACLE)リーグステージ第6節で蔚山HD(韓国)を3-1で破り、アジア挑戦と天皇杯制覇というクラブ史上初の快挙が続いた52試合のシーズンを白星で締めくくった。試合後、黒田剛監督は「この1年間、52試合の労をしっかりと労いたいし、52試合1日も欠かすことなく応援し続けてくれたファン・サポーターの方