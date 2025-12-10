【モービル（米アラバマ州）共同】米女子ゴルフツアーの来季出場資格を争う最終予選会は9日、アラバマ州モービルのマグノリアグローブでパー71とパー72の2コースを使って最終ラウンドの残りが行われ、桜井心那が通算8アンダーの10位、渋野日向子と西村優菜はともに5アンダーの24位となり、24位タイまでに与えられた出場資格を獲得した。最終ラウンドは桜井と西村が1アンダー、渋野がイーブンパーで回った。伊藤二花は通算4オー