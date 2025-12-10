青森県で震度6強を観測した地震から1日。被害の状況が見えてきました。各地で見られたのは「断水」の被害です。冬本番となる中で、生活に深刻な影響を与えていました。■地震で全焼住人語る一部始終9日、ときおり雪が舞った青森市。何かを探すように歩いていたのは、吉川沙谷仁さん（36）。そこは、実家があった場所でした。吉川沙谷仁さん（36）「2階で火事が起きて…」9日未明に撮影された映像に映る煙を上げて燃え続けている